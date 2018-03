PBK omanikfirma nõuab Vabaerakonnalt uusi reklaamplakateid

Karmim kiri Vabaerakonnale

Ei kiirusta kuhugi

«Seadusi me küll rikkunud ei ole. See on jama. Tulgu tõestagu kohtus, et me oleme rikkunud seadusi. Niisama öelda, et me oleme seadusi rikkunud, pole ka päris õige,» ütles Talvik vastuseks PBK omanikfirma esitatud etteheidetele.