Ratas ja Mikser kahtlevad Reinsalu välisagentide seaduse vajalikkuses

«Ma arvan, et me ei vaja ülereguleerimist,» ütles Ratas neljapäeval valitsuse pressibriifil, lisades, et ei ole selle eelnõuga veel tutvunud ja eks erinevad ministeeriumid peavad järgnevalt selle osas oma seisukoha kujundama.

Ka välisminister Sven Mikser märkis, et ei ole osalenud ühelgi nõupidamisel, kus justiitsminister oleks oma eelnõu tutvustanud. «Kuid lisaks ülereguleerimisele ei vaja Eesti seadusi, mille suund on ajendatud mingitest propagandislikest eesmärkidest,» lisas Mikser.

Justiitsminister Urmas Reinsalu eestvedamisel valmistab ministeerium ette niinimetatud välisagentide seadust, mis nõuaks ühiskondlikus elus osalevatelt ühendustelt ja isikutelt oma tausta ja toetajate avalikustamist.

«Lähtekoht on see, et autoritaarsed riigid soovivad välismõjude puhul neid kuidagi keelata või piirata nagu Venemaa oma mõjuagentide seadusega seda teeb. Demokraatliku riigi loogika on äraspidine, demokraatliku riigi relv on läbipaistvus. Seetõttu oleks mõistlik intensiivses infosõja keskkonnas, kus me asetseme, näha ette teatud läbipaistvus- ja avalikustamiskohustust,» rääkis Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) poliitik Reinsalu kolmapäeval rahvusringhäälingule (ERR).