EKRE toetab Reformierakonda: Helme sõnul avas Kallas vajaliku debati tervishoiu reformimise teemal

«Kaja Kallas on avanud hädavajaliku debati tervishoiu teemal,» ütles Helme, viidates Kallase jutule, et tervisekindlustuse võiks haigekassa asemel tellida Eesti inimestele erakindlustuselt ning osa sotsiaalmaksust võiks jääda iga inimese enda kasutada.

«Praegune haigekassa süsteem on selline, kus kõigil on halb - nii patsiendil, arstil kui ka õdedel. Solidaarsus on õõnes sõnakõlks, sest 90 000 inimest on kindlustamata. Universaalsus on teine õõnes sõnakõlks, sest ravijärjekorrad on Euroopa kõige pikemad,» ütles Helme, kelle sõnul tuleb Haigekassa ümber teha tegelikuks ravikindlustuskassaks, kust rahastatakse ainult raviteenuseid.