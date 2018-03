Reinsalu loob Eestile välisagentide seadust

«Lähtekoht on see, et autoritaarsed riigid soovivad välismõjude puhul neid kuidagi keelata või piirata nagu Venemaa oma mõjuagentide seadusega seda teeb. Demokraatliku riigi loogika on äraspidine, demokraatliku riigi relv on läbipaistvus. Seetõttu oleks mõistlik intensiivses infosõja keskkonnas, kus me asetseme, näha ette teatud läbipaistvus- ja avalikustamiskohustust,» rääkis Reinsalu ERRi uudisteportaalile.