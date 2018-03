«Rahva teenrid» Skripali juhtumist: suures pildis on diplomaatide väljasaatmine väike muutuja, Venemaa status quo säilib

ERRi ajakirjanik Merilin Pärli sõnas, et Skripalide juhtum, mis leidis aset vahetult enne Venemaa presidendivalimis, oli Vladimir Putinile soodne käik.

«Skripalide juhtum oli täpselt see, et teeme läänemaailmast oma vaenlase, et saaksime kellegi vastu koonduda. See on võrdsustatav väikese eduka sõjaga, mida niisugused juhid aeg-ajalt vajavad, et oma populaarsust tõsta. Putin sai näidata ennast juhina, kes ajab oma rida,» rääkis Pärli.

Postimehe arvamusportaali juht Neeme Korv soovitas lugeda Postimehes ilmunud artiklit, milles rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu selgitab, miks oli Kremlil vaja Skripal mürgitada.

«Kui Euroopa liidrid otsustavad ühiselt, et nad saadavad diplomaate välja,» jätkas ERRi ajakirjanik Taavi Eilat, «siis Venemaa teeb oma vastukäigu».

Eilat tõi välja, et Eestist on Moskas tööl 25 inimest ja tõenäoliselt see arv kahaneb veelgi. «See teeb meie kodanike elu raskemaks, kui nad tahavad Venemaaga asju ajada,» sõnas ta.

Pärli rääkis, et täpselt seda Putin kavandaski. «See ongi see sama vaenlasekuju tekitamine, polariseerumine,» ütles ta.

Korv tõi välja aspekti, et Putinil on raha vaja, sest Venemaa majandus pole sanktsioonide tõttu heas seisus. «Putin on näinud, et sanktsioonide osas leevendust tulemas ei ole, see lootus on kadunud. Skripali juhtumiga anti kohalikele oligarhidele märku, et raha peaks ikkagi Venemaa huve teenima,» ütles Korv.

Suures pildis on diplomaatide väljasaatmine Korvi hinnangul väike muutuja, «status quo säilib.»

Taavi Eilat meenutas politoloog ja kolumnisti Karmo Tüüri öeldut reedeses «Aktuaalses kaameras». «Tüüril võib õigus olla, et kui seda tehakse koos, võib sellel mõju olla; riik riigi haaval ei oma see mingit tähendust,» ütles Eilat.

Eesti ei ole veel diplomaatide väljasaatmise osas otsust teinud. Väliminister Sven Mikser on selge seisukoha öelnud, Jüri Ratas – ma ei olegi täpselt aru saanud, mis see seisukoht oli,» sõnas Eilat. Ta nentis, et Keskerakonna sees on lood keerulised.

«Keskerakondlaste seas on inimesi, kes ütlevad, et närvigaasi juhtum ei ole nii üheselt Venemaaga seotud, kuid on ka neid, kes on selle hukka mõistnud,» ütles Eilat.

«Keskerakonna poliitilise konkurendid sellele ka jõuliselt viitavad,» lisas Korv. Ta jätkas, et selliseid otsuseid ei tehta kusagil erakondade tagatubades. «Meil on spetsialistide seltskond, kes selliseid asju läbi arutab,» sõnas Korv.