Atonen: Reformierakonna kirjade lekkimise taga on Holsmer

Kuku raadio saates «Nädala tegija» tuli täna jutuks Reformierakonna liselisti kirjade lekkimine meediasse. Saatekülaline, Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütles, et temale selline lekkimine absoluutselt ei meeldi ning ta on oma fraktsioonikaaslastele öelnud, et kui keegi julgeb kirju lekitada, siis julgegu seda ka teistele tunnistada.

«Mina võin öelda, et vanad korvpallimehed Holsmer ja Soonvald jagavad teletaibist infot. Nad on vanad sõbrad edasi ja kui Delfis midagi esimesena ilmub, siis vaatavad minu silmad alati sinnapoole,» ütles Atonen.

Holsmer: Atoneni väide on jamps

«See on täitsa jamps, on mu lühike ja kiire kommentaar,» ütles Holsmer Postimehele.

Holsmeri sõnul ei oska ta öelda, kust Atonen selle peale tuli, et tema kirjade lekitamise taga võib olla. Ta lisas, et korvpallitrennis ei käi ta enam ammu regulaarselt ja Soonvaldiga pole ta kunagi ühes korvpallitrennis käinud.

«Ma arvan, et me oleme kuskil suvaliselt koos korvpalli peale visanud ja see on kõik. Minul ei ole kirjade lekitamisega seost. Jõudu Atonenile valede levitamisel,» lausus Holsmer.