Ivanova kaalub uue erakonna asutamist

«See eeldab kindlat arusaamist, mis toimub valijate peades ja selle teada saamiseks on vaja teha uuringuid,» ütles Ivanova ERRi venekeelsetele raadiouudistele. Ivanova rääkis, et Eesti poliitiline turg on suhteliselt kitsas. Oma jõududega parlamendivalimistele minna eeldab uue erakonna loomist.