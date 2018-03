EKRE hakkab Ida-Virumaal organisatsiooni üles ehitama

Kodu tunnistas Põhjarannikule, et EKRE-l on Ida-Viru omavalitsustes väga vähe liikmeid ja seetõttu polnud võimalik ka konkurentsivõimelisi nimekirju kokku saada. Suuresti tänu endisest Rahvaliidust üle tulnud inimestele on EKRE-l Ida-Virumaal Toomi sõnul praegu hingekirjas ligikaudu 300 liiget. «Aga tõsi on see, et nüüd peame alustama tegevust sisuliselt nullist ja hakkama kohalikku organisatsiooni üles ehitama,» märkis ta.