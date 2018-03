Reformierakonna uued platsimängijad Kert Valdaru ja Kalle Laanet on hõimlased

Reformierakonna tulevane esimees Kaja Kallas on alustanud oma tiimi kokkupanemisega. Esmalt esitles ta juhtkonnale uut peasekretäri kandidaati Kert Valdaru. Nädal hiljem saadeti riigikogu asespiikri koha pealt pingile Hanno Pevkur ja platsile jooksis uus mees, kes on vastesitletud peasekretäri hõimlane.

Laaneti nimi kerkis üles vaid mõned päevad enne otsustavat fraktisooni koosolekut. Kallas ütles korduvalt, et ei vali poolt. Et fraktsioon valis riigikogu asespiikri kandidaadiks Laaneti, väljendus sõnaline erapooletus tegudes.

Postimehele tulnud vihje kohaselt on uute platsimängijatena esile kerkinud Laanet ja Valdaru hõimlussuguluses: Laaneti naise õde on Kert Valdaru ema.

«Eestimaa on nii väike. Kui võtta Kuressaare linn, siis siin elab 13 000 inimest. Sõprus ja teisi sidemeid on hästi palju ja tõmmata jooni, et oi-oi-oi, on väga keeruline. See pole mingi üllatus,» selgitas ta.