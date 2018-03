Riigikogu liikmed lõid kaitsetööstuse toetusrühma

Toetusrühma loomise eesmärgiks on Tsahkna sõnul igakülgselt toetada kaitsetööstuse arengut, tagada konkurentsivõime rahvusvahelistel turgudel ning leida lahendused arengut pidurdavatele probleemidele. «Tänaseks on Eesti kaitsetööstus arenenud maailmatasemel innovaatiliseks tööstusharuks alates küberkaitse süsteemidest kuni sõjatehnikani välja. Koduriigid toetavad oma riigi kaitsetööstust kõikjal maailmas ning seda tuge me oma kaitsetööstusele ka pakkuda soovime,» rääkis ta