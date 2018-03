Fotod: Reformierakonna fraktsioon otsustas asespiikriks esitada Kalle Laaneti

«Nädala lõpus ja nädalavahetusel sai kuulda, et Laine (Randjärv - toim.) ja Keit (Pentus-Rosimannus - toim.) on alustanud oma järjekordset salakampaaniat. Seekord selleks, et mind asespiikri kohalt maha võtta ja Kalle Laanet asemele panna. Väidetavalt toimub see Kaja (Kallas - toim.) palvel ja teadmisel,» kirjutas Pevkur erakonna siselistis.