Kaja Kallas vastuses Pevkurile: kui sind tõepoolest huvitaks erakonna tervis, oleks õigem enda kanditaruut taandada

Kui kolmapäeval rääkisime telefonitsi ja sa palusid, et ma ütleksin fraktsioonile, et ma sind toetan, siis ütlesin sulle, et ma ei saa seda teha. Sõnades oled sa mind justkui toetamas, teod aga räägivad sootuks muud. Rääkisime sellest, et pole üllatus, et fraktsioonis on terve rida inimesi, kes ei soovi sinule häält anda. Ütlesin sulle siis ja kordasin eile üle sinu vastamata kõne peale tagasi helistades, et ma ei soovi valida pooli, sest mul on paadis vaja kõiki erakonna ja fraktsiooni liikmeid. Nii neid, kes sind toetavad, kui neid, kes seda ei tee. Seetõttu on minu arust õige tee teha demokraatlikud valimised, kus fraktsioon valib, keda ta toetab. Toimuvad ju korralised Riigikogu juhatuse valimised, kus igal juhul tuleb meil esitada oma kandidaat. Ja pole midagi väära sellest, kui see fraktsiooni kandidaat selgub valimiste teel.