Hanno Pevkur erakonnakaaslastele: mind püütakse salakampaania käigus asespiikri kohalt maha võtta

Head fraktsiooni ja juhatuse liikmed

Nädala lõpus ja nädalavahetusel sai kuulda, et Laine (Randjärv - K. K.) ja Keit (Pentus-Rosimannus - K. K.) on alustanud oma järjekordset salakampaaniat. Seekord selleks, et mind asespiikri kohalt maha võtta ja Kalle Laanet asemele panna. Väidetavalt toimub see Kaja (Kallas - toim) palvel ja teadmisel.

Olukorras, kus ma olen avalikult Kaja erakonna esimeheks pakkunud ja toetan avalikult tema valikuid, on see otsitud põhjus. Kõik mõistlike inimestena saavad ju aru, et tühja koha pealt igasuguse avaliku tüliõhutamisega fraktsioonis ja erakonnas kahjustatakse eelkõige erakonda ja veel valimata uut erakonna juhti ennast, luues temast avalikkusele kuvandit, mis ei vasta mitte mingilgi moel tema tegelikule isikule.

Küsimus ei ole asespiikri kohas ja kindlasti oleks Kalle tubli riigikogu aseesimees. Küsimus on sõnumis, mille saadame laiali. Tänase erakonna esimehest asespiikri vägivaldse ja põhjuseta väljavahetamisega saadame avalikkusele sõnumi, et Reformierakond tülitseb edasi. Aga mitte keegi ei mõista, mille nimel?

Jääb mulje, et pidevalt uue ja uue tüli õhutamisega erakonnas, on mõnel meist väga vaja Kaja kuvandit kurjaks ja kiuslikuks muuta juba enne, kui ta valitakse erakonna esimeheks.

Miks huvitav? Kajal ei ole vaja end minu ees kehtestada, sest ma toetan Kaja, kui erakonnale väga vajalikku vabamõtlejat ja värske hingamise toojat.

Teate mis? Kaja helistas mulle eile ja ütles, et käimasolev kampaania ei ole tema initsiatiiv ja ta ei ole palunud mitte kedagi enda nimel minu vastu kampaaniat teha. Ma mõistan teda, sest avalik vaenukampaania ei saagi olla tema huvides. See ei saa olla mitte kellegi huvides meist, sest see näitab erakonda ja Kaja kurjana ning erakonda sisetülis visklevana. Sellega seoses tekib küsimus, mis asja Laine ja Keit ajavad ja keda või mida nad tegelikult esindavad, sest Kaja nad ei esinda ja erakonna huve nad ka ei esinda?

Ma tahan tänada fraktsiooni juhtkonda ja neid fraktsiooni liikmeid, kes pole selle väiklase ja mõttetu kampaaniaga kaasa läinud, kes te suudate iseseisvalt mõelda ja tegelikust poliitilisest keskkonnast aru saada. Poolteist aastat tagasi süüdistati Reformierakonda ülbuses, sellest kuvandist oleme aastaga lahti saanud. Nüüd soovivad mõned meist kinnistada erakonnale kurjuse kuvandit.

Kaja on südamlik ja soe inimene – see ei ole Eesti poliitikas tavapärane ja see on tema suur trump.

Miks siis soovitakse luua Kajast kuvandit kui kurjast ja kalestunud inimesest? Kas eesmärk on Kaja põrumine riigikogu valimistel, et ka tema välja vahetada?

Lõpetuseks. Ma soovin, et erakond saaks minna riigikogu valimistele uute ja värskete ideedega ja puhta lehena. Ilma sisetülideta. Selleks olen ma astunud juhi kohalt kõrvale. Peale kõike seda uuesti erakonna esimehe vastast kampaaniat alustades ja avalikku tüli õhutades ei ole see enam mitte erakonna huvide vastane, vaid see on ka väiklane, väike ja madal. Ja näitab meid avalikkusele just sellisena. Aga see ei ole meie tase.

Kainet mõistust