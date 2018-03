Pevkuri kõrval pürib riigikogu aseesimeheks ka Laanet

Laanet ütles Postimehele, et on andnud nõusoleku kandideerida Reformierakonna kandidaadiks riigikogu juhatusse.

«Seda on keeruline öelda, mitu häält ma fraktsioonist saada võin, kuna hääletus on salajane. Kui palju fraktsiooni liikmeid mind toetab, ei hakka ma välja ütlema, las midagi jääb saladuseks ka,» ütles Laanet.

Lisaks Kalle Laanetile on avaldanud valmisolekut kandideerida riigikogu juhatusse ka praegune riigikogu aseesimees, Reformierakonna juhi kohalt taanduv Hanno Pevkur.

Hanno Pevkur ütles riigikogu aseesimeheks kandideerimist kommenteerides vaid seda, et eeldatavasti arutab fraktsioon seda teemat esmaspäeval.

«Hanno taandumisest erakonna juhi kohalt ei järeldu siin midagi, need on korralised riigikogu juhatuse valimised ja kandideerimise võimalus on kõigil. Aga isikuvalikud ei määra siin poliitikavalikuid,» ütles Ligi.