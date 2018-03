«Mind on alati hämmastanud, kuidas Ühendriikides on olemas sellised inimesed nagu parteibossid. Mulle tundus juba 1970. aastatel kummaline, et seal on valimised ja rahvas otsustab, aga ei: parteibossid lasevad inimesi sõelast läbi. Need inimesed peavad vastama teatud parameetritele. Nii tekibki kivistunud süsteem,» selgitas Mart Helme intervjuus Postimehele.

Küsimusele, kas EKREs nii ei tehta, vastas Helme kirjeldusega iga ringkonna salajasest sisehääletusest. «See on selleks, et inimestelt mitte motivatsiooni ära võtta: mis ma ikka pingutan, lõpuks ikka «kaabud» otsustavad. «Kaabud» ei otsusta. «Kaabudel» on küll õigus teha teatud viie protsendi ulatuses nimekirjas ümberpaigutusi, mille tagamõte on valimisblokkide vältimine,» selgitas Helme, täpsustades, et need «kaabud» on EKRE mehed.