Jaak Madison plaanib suvel Krimmi külastada

«Arusaamatuks jääb, mis asju Madison Krimmis ajab. Krimmi on külastanud tegelikult teistegi riikide parlamendisaadikud erakondadest, mis on lähedased EKREle ning toetavad Venemaa-vastaste sanktsioonide tühistamist. Võimalik aga ka, et tegemist on EKRE katsega võita hääli kohaliku venemeelse seltskonna hulgast,» ütles IRLi esimees Helir-Valdor Seeder.

Helir-Valdor Seeder. FOTO: Elmo Riig

Madisoni ideed on kritiseerinud ka riigikogu väliskomisjoni liige Marko Mihkelson, pidades ideed arusaamatuks ning rahvusvahelise sanktsioonipoliitikaga vastolus olevaks. Mihkelson märgib, et Krimmi eestlaste abistamine on oluline, kuid seda saab teha viisil, mis ei sea kahtluse alla Eesti ametlikku positsiooni seoses Ukraina territoriaalse terviklikkuse rikkumisega Venemaa poolt.

«Madison võiks tõsiselt kaaluda oma sõidust loobumist, sest vastasel korral ootab teda Ukrainas persona non grataks kuulutamine ning ta liiguks samasse ritta Putini Venemaale «kasulike idiootidega». Pole vähetähtis seegi, et EKREgi poolt kõrgelt hinnatud USA eriesindaja Kurt Volker on äsja öelnud, et kõik Lääne poliitikud, kes külastavad Krimmi, peaks sattuma sanktsioneeritute nimekirja,» kirjutas Mihkelson sotsiaalmeedias.

Ei jää vastust võlgu

«Arvamus, et eestlaste toetamine Krimmis ja selle võimalik külastus ning selleks Ukrainalt loa taotlemine tooks siinsete venekeelsete hääli, on lihtsalt rumal. Meil pole vaja lipitseda venekeelsele valijaskonnale, sest meie ei kõigu valimiskünnise piiril. Lisaks sellele meie ei ole küljesoojendajad valitsuses, millega IRL hoiab võimul tegelikku venemeelset parteid, kel on koostööleping Ühtse Venemaaga,» oli Madisoni teravatooniliseks vastuseks IRLi esimehele.