Keskerakonna üht suurimat piirkonda hakkab juhtima Toomas Vitsut

Vitsut tänas erakonnakaaslasi usalduse eest ning tõdes, et Harjumaa on küll Eesti arengu mootor ning jõukaim piirkond, kuid maakonnas on omavalitsuste ja inimeste käekäik siiski väga erinev. «Kavatsen töötada selle nimel, et kõik Harjumaa inimesed elaksid jõukamalt ning saaksid osa sellest elukvaliteedist, mis pealinnaski,» sõnas ta.