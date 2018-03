Kaljulaid peab Reformierakonna tõenäoliseks peasekretärikandidaadiks Michalit

Kaljulaid kirjutab oma sotsiaalmeediakontol, et kõik saavad aru, et see nii lõpuks läheb, kuigi hea mõte see pole. «Michal on kindlasti üks russofoobsemaid tegelasi Reformierakonnast, kes ei kõhkleks hetkegi, kui valimisvõidu nimel on vaja õhutada rahvuste vahelisi vastuolusid, mis lõhestavad ja lõhuvad Eesti ühiskonda. Kuid ilmselt midagi peab Kaja talle vastu andma,» tõdeb Kaljulaid, meenutades, et alles lühikest aega toimunud Reformierakonna esimehe valimistel oli Kallas selgelt Hanno Pevkuri toetaja ning Michali vastu.