Video: Reformierakond vabastas Tõnis Kõivu peasekretäri ametist

Tänasel Reformierakonna juhatuse koosolekul teatas peasekretär Tõnis Kõiv, et vastavalt kokkuleppele erakonna praeguse ja tulevase esimehega taandub ta peasekretäri ametikohast ning naaseb tööle erasektorisse.

«26. veebruaril selgus, et Kaja Kallas on ainus kandidaat esimehe kohale, mis tähendab, et temast saab igal juhul Reformierakonna esimees. Riigikogu valimised on juba vähem kui aasta pärast ning Kaja Kallase soov moodustada selleks oma meeskond, alustades peasekretärist, on täiesti arusaadav,» kommenteeris otsust Kõiv.

«Nii nagu minul omal ajal, nii on ka uuel erakonna juhil õigus oma meeskond kokku panna ja praegu on selge, et Kaja Kallas on ainus kandidaat erakonna esimehe kohale,» ütles Hanno Pevkur.

Kaja Kallase sõnul on ettepanek peasekretäriga leping lõpetada. «Uue meeskonna selgrooks on uus valitav juhatus ja 30-liikmeline fraktsioon riigikogus ning tugevad piirkonnad üle Eesti, kellele erakonna peakontor on toeks. Kõik ühtse eesmärgi nimel, et pakkuda välja hea ja teostatav tulevikuvisioon Eesti jaoks,» ütles Kallas.

Kallase sõnul on tal uue peasekretäri nimi teada ning ta on ka ametisse asumiseks temalt nõusoleku saanud. Tema isikut Kallas veel avaldada ei soovinud.

Peasekretäri ametist vabastatud Tõnis Kõiv ütles pärast juhatuse koosolekut ajakirjanikele, et riigikogu valimistel ta osaleda ei kavatse ning tema poliitiline tegevus piirdub edaspidi Kõivu kodukoha - Rae vallaga.

Uue peasekretäri ametisse asumiseni täidab erakonna peasekretäri ülesandeid Reformierakonna peakontori juhataja Ene Kaups. Reformierakonna esimehe ja juhatuse valimised toimuvad 14. aprillil.