EKRE: valitsus peab Saksamaalt tagasi saadetud kvoodipagulaste tagasivõtmisest keelduma

EKRE esimees Mart Helme märkis, et Eesti on nendele inimestele rahvusvahelist kaitset tagades oma kohustuse täitnud.

«Kui kolm peret otsustasid sellest võimalusest loobuda, siis ei vastuta Eesti riik nende edasise käekäigu eest. Kui me sunnime inimesi vastu nende tahtmist mõnes riigis elama, siis on see sisuliselt osalemine orjakaubanduses,» selgitas Helme.

Helme hinnangul ei pea Eesti võtma endale vastutust selle eest, kui siia toodud perekonnad siit edasi Saksamaale minna tahavad. «Tuletame meelde, et põgenikke kutsus oma maale Angela Merkel, seega vastutab Saksamaa oma üleskutse tagajärgede eest. Saksamaa peab need pered oma hoole alla võtma, mitte saatma tagasi sinna, kuhu nad jõuda ei tahtnud. Lastega perede edasi-tagasi solgutamine on vale,» ütles Helme. Ta lisas, et rahvuskonservatiivid ebainimlikuks kogu üle Vahemere käivat immigrantide ülevedu, mis on olemuselt Euroopa Liidu ja heategevusorganisatsioonide poolt soositud inimkaubandus.