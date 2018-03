Valitsus ei mõista, miks nende tööd pole võimalik hinnata

Eesti Tööandjate Keskliidu ja mõttekoja Praxis algatus Riigireformi Radar heidab valitsusele ette strateegilise juhtimise ja koostöö puudumist, mistõttu polnud võimalik valitsuse viimase kvartali tööle hinnet panna, sest otsuste ja tegude puudumise tõttu pole riigireform edenenud.

Riigihalduse minister Jaak Aabi sõnul on ettevõtete keskorganisatsioonid silmast silma kohtudes tõdenud, et positiivsed nihked on olemas ning ka tema hinnangul on suur töö ära tehtud. «Ma andsin Radarile koos oma ametnikega väga põhjaliku ülevaate kuid kuidagi nende suhtumine on see, et jätkuvalt on vaja revolutsiooni teha. Viimasel ajal on olnud nii revolutsiooni kui evolutsiooni ning need reformid mis me siin eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses ära tegime, on ikkagi viimase 25 aasta kõige suuremad otsused riigihalduses üldse,» selgitas Aab valitsuse pressikonverentsil.

«Radari väide on, et riik peaks ennast usinasti kokku tõmbama - me täidame seda eesmärki pidevalt, aga siin on mingi piir. Me ei tohi lasta seda teenust, mida me pakume kehvemaks. Suund on see, et tuhat töökohta keskvalitsuse tasandil igal aastal väheneb ning see on suure suure töö tulemus,» ütles minister Aab pressikonverentsil.

Aab ei mõista, et millest see tuleb, et kui läheb hindamiseks, siis on kõik pahasti. «Ma ei tea, küsige nende käest, sest nendes protsessides osalejatena nad ütlevad, et positiivsed nihked on olemas. See ongi pidev töö, see on evolutsioon, ma ei tea mis revolutsiooni peab ette võtma,» kommenteeris Aab.