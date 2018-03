Ratas: valitsus toetab vanemaealiste toimetuleku parandamist

Ratas ütles riigikogus opositsioonisaadikute arupärimisele vastates, et demograafilised protsessid mõjutavad lähitulevikus oluliselt Eesti elu ja valitsus võtab neid väga tõsiselt. Seetõttu on tema sõnul nii rahvastiku- kui pensionipoliitikat põhjalikult arutatud ning tehtud ka mitmeid olulisi otsuseid, edastas valitsuse pressiesindaja.

Ratas tõi esile, et Eesti inimeste väärtuslikult elatud eluaastate pikendamiseks ning arstiabi kättesaadavuse ja tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse parandamiseks lisatakse haigekassale aastatel 2018–2021 üle 220 miljoni ning edaspidi ligi 100 miljonit eurot aastas.

Samuti on tema sõnul tõstetud lasterikka pere toetust ning üle vaadatakse vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteem, et toetada lastega peresid ja noori vanemaid. «Oleme viimas ellu pensionireformi, et parandada vanemaealiste toimetulekut ning paindliku pensionisüsteemiga suurendada nende töömotivatsiooni. 2017. aasta sügisel maksti üksi elavatele pensionäridele esmakordselt toetust,» lausus peaminister, kelle sõnul kavatseb valitsus edaspidigi pöörata rahvastikuküsimustele palju tähelepanu.

Vastates küsimustele vanemaealiste tööhõivest, ütles Ratas, et selle poolest on Eesti juba praegu Euroopa tipus. «See näitab ühelt poolt, et Eesti tööandjad hindavad vanemaealisi kõrgelt ning rakendavad nende teadmisi ja kogemusi tööturul meelsasti. Teiselt poolt viitab see Eesti vanemaealiste suurele teotahtele ja soovile ennast rakendada,» sõnas ta, tänades panuse eest nii vanemaealisi töötajaid kui ettevõtjaid.

Siiski peab riik Ratase sõnul jätkuvalt pingutama, et parandada eakate võimalusi tööturul. Muu hulgas kavatseb valitsus tema sõnul suurendada paindlikkust töö tegemise aja ja koha osas. «Muudatuste tulemusena loodetakse tuua tööturule inimesi, kes eelistavad suuremat ajapaindlikkust, väiksemat töökoormust või kes eelistaksid teha tööd kodus. Need muudatused soodustavad osaajaga töötamist kõikide inimeste hulgas ning on seejuures kindlasti abiks ka vanemaealistele,» ütles ta.

Samuti aitab Ratase sõnul vanemate inimeste töömotivatsiooni suurendamisele kaasa plaanitav pensionireform, mille käigus tehakse ettepanek kehtestada paindlik pensioniiga. «Inimesed saavad ise valida endale sobiva pensionile mineku aja ja soovi korral seda edasi lükata. Oluline on, et paindlikku pensioni makstakse ka töötamise korral. Täna ennetähtaegset vanaduspensionit töötamise ajal ei maksta, mistõttu paljud eakad loobuvad töötamisest,» rääkis peaminister.

Lisaks võib pensionäride töömotivatsiooni tõsta tema sõnul see, kui paindlikku pensionit on võimalik võtta välja osaliselt või lükata selle saamine edasi. «See võimaldab töötavatel pensionäridel koguda suuremat pensionit ajaks, mil nad enam töötada ei soovi,» lausus Ratas.