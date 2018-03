Vabaerakond tahab keelata maksumaksja raha eest ajakirjanduslike saadete ja reklaami ostmise

Inspiratsiooniallikaks PBK

«Eelnõu esitamine on tingitud avaliku raha kasutamine kohalike omavalitsuste poolt saadete ostmiseks telekanalitelt, sealhulgas Eestile vaenulikke seisukohti edastavalt telekanalilt Pervõi Baltiiski Kanal (PBK). Tallinna linn, mis on Eesti suurim kohalik omavalitsus, on tellinud korduvalt saateid PBK-lt ja selline teguviis ei vasta Eesti julgeolekupoliitilistele eesmärkidele ega ole kooskõlas üldlevinud arusaamaga avaliku raha otstarbekohasest kasutamisest. Eelnõu algatajate meelest on selline olukord välditav selgemate reeglite sätestamisega kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusesse,» seisab Vabaerakonna esitatud eelnõu seletuskirjas.