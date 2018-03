Noortevolikogu raha väärkasutanud Paabo astus Keskerakonnast välja

Äriregistri andmetel lõppes Triinu-Liis Paabo liikmelisus Keskerakonnas täna, 2. märtsil. Erakonna liikmeks astus ta ametlikult 2016. aasta veebruaris.

Iga kuu on makstud noortevolikogu kontolt Spotify muusikateenuse eest, väljavõttes kajastuvad arvukad taksosõidud ja terve hulk kulutusi pealinna söögikohtades, kuid ka näiteks Viini pagariäris ning Tallinna ja Tartu Rimides.

Samuti on volikogu kaardiga korduvalt makstud umbes 5–10-euroseid arveid öistel kellaaegadel mitmesugustes lokaalides: Lekker kell 00.10, Popular kell 22.28, Suhkrumoll kell 22.18 ja 22.53, Kentmanni Pubi kell 00.11, Must Puudel kell 23.51, Loca kell 02.45, Kultuuriklubi Kelm kell 00.28, Labor kell 01.34, Taco Express kell 05.38, Club Hollywood kell 02.18 – need on vaid mõned näited eri kuupäevadel Tallinna meelelahutusasutustes tehtud kulutustest.

Sageli on volikogu kaardiga makstud Uuskasutuskeskuses. Tasutud on ka kaks Telia arvet, kokku üle 230 euro. Mõistagi on ka kulutusi, mis tunduvad ühele noorteorganisatsioonile tavapärased: meened reklaamifirmast, arved ürituste kohvipauside ja ruumide üüri eest, bussi- ja lennupiletid, hotellid, kütusekulud jne.

Paabo ütleb, et kõik volikogu krediitkaardiga tehtud noorte tegevusse mitte puutuvad kulutused on hüvitatud ja mullused arved praeguseks korras.

Näide kulutustest:

«Kui on olnud eksimusi ja raha väärkasutatud, on see igal juhul kahetsusväärne ning taunitav. Tunnustan, et noor inimene leiab, et oleks vajalik võtta vastutus erakonna ees,» sõnas Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid pressiteate vahendusel.

Karilaiu sõnul on mõtlemapanev noore inimese kasutamine kogu Keskerakonna süüdistamiseks. «Postimehe karikatuur ja juhtkiri sildistavad pea 15 000 erakonna liiget vargaks ja seda ajal, mil pole otsust veel ühegi inimese osas, kes on vaid erakonna lihtliige. Ma pole sarnast lähenemist ja kõikide munade ühte korvi panemist kohanud ei Tallinna Sadama, VEB-fondi ega ämma kappide puhul,» avaldas Karilaid nördimust ning leiab, et teemakäsitlus Keskerakonna aadressil on alusetu ja alatu.

Tänane Postimees kirjutab, kuidas eelmise aastani Keskerakonna noortekogu juhatusse kuulunud ja samuti Tallinna noortevolikogu juhtinud Triinu-Liis Paabo kohtus Ühtse Venemaa noortejuhi vahendusel Putiniga ning on praegu linnale võlgu aruande tema käsutuses olnud pangakaardi küsitavate kulutuste kohta.

Postimehe juhtkirjas toonitatakse, et Paabo kätte usaldatud pangakaardi kuritarvitamist võiks kahjusaaja ehk tallinlasest maksumaksja mõista kui passiivset metseenlust ja noore tütarlapse kohtumist Venemaa seksapiilse liidriga, kui otsest kasu Keskerakonna ja Ühtse Venemaa vahel sõlmitud sõpruslepingust. «Põhimõtteliselt astub Keskerakond järjekindlalt ühtede ja samade rehade otsa ning pole vahet, kas erakonda juhib selle looja Edgar Savisaar või keegi muu. Korruptsioon on oma olemuselt nagu hallitusseen ning selle vohamist ei peata Jüri Ratase näitlejameisterlikkus (või siis selle puudumine) uue, puhastunud Keskerakonna kehastamisel,» tuuakse juhtkirjas välja.

«Korruptsiooni levimise põhjus pole mitte ainult inimlik ahnus, vaid ka eeskuju. Kehtib põhimõte «Tee, nagu mina ees teen». Ülemus annab niimoodi otseselt eeskuju oma alluvatele, sest kui näiteks tema peaks hakkama varastama või võimu muud moodi kuritarvitama, siis on ebatõenäoline, et keegi tema alluvatest või abilistest sellest teada ei saa. Ning sellisel juhul on viimastel kaks võimalust: kas «koputada» või ise samasuguseks muutuda.

Ent kõige lihtsam on võtta eeskuju ja talitada nõnda, nagu teevad need, kes ametiredelil kõrgemal. Nõnda tekibki suletud ring, milles on lihtsam oma positsiooni kuritarvitada kui see kuritarvitamata jätta. See on tõenäoliselt ka kogu selle loo moraal: noor inimene järgis lihtsalt võõrast ja kahjulikku eeskuju. Jüri Ratas aga võib edasi rääkida uuest ja puhastunud Keskerakonnast. Idamaades on selle kohta üks tabav vanasõna: ütle «halvaa» nii mitu korda, kui soovid, suu sellest ikka magusamaks ei lähe,» seisab Postimehe juhtkirjas.