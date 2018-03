Video: mis rikkumisi heidab ERJK ette Taavi Aasale, Keskerakonnale ja Stolitsa peatoimetajale?

«Härra Tšaplõgin teatab iseenda toimetatavas lehes, et tema kandideerib valimistel Keskerakonna nimekirjas Lasnamäel. [...] Ajaleht, mida jagatakse tasuta, mis läheb tiraažis rohkem kui 50 000 - kui ma õigesti mäletan - paljude tallinlaste ja isegi väljaspool Tallinna inimeste postkastidesse. [...] Tavapärases olukorras, kui inimene peaks soovima, et ajaleht seda avaldab, peaks olema selgelt tegemist reklaamiga, mida ta ostab.» Nii selgitab ühte võimalikku rikkumist ERJK esimees Ardo Ojasalu.

Seitse võimalikku rikkumist

Kui ERJK üks menetlus PBK saadete «Tere hommikust, Tallinn», «Meie pealinn» ja «Vene küsimus» sisu osas on alles algusjärgus, siis teine, ajalehtede Pealinn, Stolitsa ja Zeljonaja Stolitsa sisu puudutav menetlus hakkab tasapisi lõpusirgele jõudma. «Siin on tegemist teatud määral pretsedenti loova juhtumiga, kus me oleme läbi vaadanud erinevad artiklid kaebuse alusel,» sõnab ERJK esimees. Kümnest kaebusest leidis komisjon erakonnaseaduse rikkumised seitsmes, millest üks on ka eelpool välja toodud.

Teise näitena valimisreklaamist toob Ojasalu välja ajalehes Stolitsa viis kuud enne valimisi ilmunud uudisloo, mis teatas Taavi Aasa kandideerimisest Tallinna linnapeaks. «Taavi Aas on öelnud, et see on justkui absurd, et sellise artikli avaldamine oleks mingil moel midagi ennekuulmatut. Siin tuleb kogu see tekst läbi lugeda,» sõnas Ojasalu, selgitades: artiklis räägitakse Keskerakonna siseelust, kuidasmoodi erakond linnapeakandidaati esitama hakkab.

Vaata lähemalt videost!

«Ma olen sellega sada protsenti nõus, et Eesti suurim omavalitsus Tallinna linn ja tema linnapeakandidaadid on valimiste eel avalikkust huvitav informatsioon, millised suurimad erakonna millised kandidaadid linnapeakandidaadiks esitavad. See on okei. Aga mis ei ole okei on see, et selline ühe lehekülje pikkune lugu on Taavi Aasa kohta, aga sellist lugu ei ole Kristen Michali, Rainer Vakra või Mart Helme. Selles on probleem,» selgitas Ojasalu.

«Mina analüüsisin neid lehti laiemalt kui nüüd ainult konkreetne menetlus ja mulle isiklikult tundub, et Stolitsa on ikkagi Keskerakonna parteiline ajaleht ja seda antakse täna välja Tallinna linna rahadega,» ütles Ojasalu kokkuvõtteks.

Nüüd ootab ees ärakuulamiskirja koostamine Tallinna linnapea Taavi Aasale, Keskerakonnale ja ajaleht Stolitsa peatoimetajale Aleksandr Tšaplõginile.

Ärakuulamiskirjad varsti koos

«Praeguses etapis valmistame ette ärakuulamiskirjasid,» selgitab Ojasalu. See tähendab seni kogutud tõendide, õiguslike järelduste ning Tallinna linnale tasumisele kuuluva summa esitamine asjaosalistele. «Loodame lähima kahe-kolme nädala jooksul, et oleme sellega ühel pool ja saadame selle siis välja,» lisas Ojasalu.

Summa arvestamisel lähtutakse Tallinna linnaosalehtede reklaami hinnakirjast ning hetkel neid avalikkusega ei jagata. «Põhimõtteliselt on see summa, mida siis on saadud n-ö annetusena juriidiliselt isikult või siis on summa, mis on avaliku ressursi kasutamine,» sõnas Ojasalu.