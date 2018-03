Lauristin: Ossinovski läks valgel hobusel miiniväljale

Valitsuse häda on, et peaks 95 protsenti aega kulutama selgitamise ja viis protsenti otsustamise peale. Aga meil on vastupidi. Ja see vastupidisus tuli siis, kui meil oli [Mart Laari] esimene valitsus – kui meil tõesti oli kiire. Aga praegu peaks leidma piisavalt aega, et mistahes uusi otsuseid selgitada ja rahulikult lahti rääkida.

Ja see on muide ka ajakirjanduse ülesanne, vabandage väga. Ajakirjanduse ülesanne ei ole tegeleda pideva tulistamisega, selle vahepeal peaks ikka papa Jannseni moodi natuke rahva harimisega ka tegelema.

Kui president ütles oma aastapäevakõnes, et Eesti riik peab olema selline, et on inimese jaoks lihtne, siis mina – ma olen nii vana inimene, ma võin tuua oma kogemusi näiteks küll – olen kuulnud väga tihti, et kui mina nendest asjadest räägin, siis öeldakse, et see on ju nii lihtne, me saame aru. Aga see ei ole mitte sellepärast lihtne, et ma lihtsustan, vaid ma olen selle keerukuse enda jaoks selgeks teinud ja alles pärast seda saan seletada ka lihtsamalt. Aga kui ma ei ole seda enda jaoks selgeks teinud nii, et see mul endal peas sassis ei ole, eks ma siis puterdaksin ka nii, et keegi aru ei saaks. Neid puterdusi ja meelevaldseid õhkamisi on nii palju, et ma ütleks, et õhk on rumalusest paks. Ja see õhk on rumalusest paks kahjuks ka ajakirjandust lugedes.

«Poliitika on see, kuidas teatud otsuseid ette valmistatakse, kuidas teatud mudelid on seotud eri huvidega, milliste mudelite vahel valik üldse on. Öeldakse, et see on nii keeruline. Tõepoolest see on keeruline, see läheb järjest keerulisemaks.» - Marju Lauristin FOTO: EERO VABAMÄGI/Eesti meedia / Scanpix Baltics

Te tõite enne välja Kaja Kallase: kas näete temas võimalikku peaministrit?

Näen küll. Ma olen Kajaga nüüd kolm ja pool aastat koos Brüsselis olnud. Ta on väga tragi, hakkaja, optimistlik. Muidugi on tal – Kaja teab ise ka – see probleem, et ta ei ole kunagi kedagi juhtinud. Hakata kohe esimese katsetusena riiki juhtima on umbes sama, nagu oli Mart Laaril.

Ütlesite, et sotsiaaldemokraatide madalad reitingud teevad teid murelikuks. Praegu käib töö, et olukorda kaardistada. Mida te kavatsete teha?