Ratas: alkoholiaktsiisi küsimus ei ole riigi suurim murekoht ega olulisim väljakutse

«Ma mõistan, et alkoholi hinnatõus ei ole paljudele meeltmööda, aga valitsuse ja iga ministri tegevust on alati õige vaadata laiemalt. Soovin siiralt tunnustada Jevgeni Ossinovski üliolulist panust valitsuse liikmena,» kirjutas Ratas Facebookis, märkides, et tervise- ja tööminister on «viimastel nädalatel sattunud kriitika alla».

Ratas ütles, et Eesti Vabariigi sajandal juubeliaastal on meil palju rõõmusid, aga ka mitmeid probleeme, millest palju tähelepanu pälvinud alkoholiaktsiisi küsimus ei ole tema hinnangul Eesti riigi suurim murekoht ega olulisim väljakutse. «Riigi alkoholipoliitika peamine eesmärk on vähendada alkoholi liigtarbimist ning sellega kaasnevaid tervisekahjusid, õnnetusjuhtumeid, vigastusi ja surmasid. Alkoholi kättesaadavuse piiramine aktsiisitõusude kaudu on üks meede paljude teiste seas.»

Peaminister kirjutas, et valitsus on ühiselt ellu viinud tervishoiureformi, mis suunab uue jätkusuutliku rahastusmudeliga nelja aasta jooksul valdkonda üle 220 miljoni lisaeuro. Samuti on Ratase sõnul inimestele suureks abiks retseptiravimite kompenseerimine varasemast märksa suuremal määral. Oluliste algatuste reas tõi Ratas välja ka noortegarantii tugisüsteemi, mille eesmärk on vähendada mittetöötavate ja mitteõppivate noorte arvu ning mitmed vajalikud sammud soolise palgalõhe vähendamiseks avalikus sektoris.