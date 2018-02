Õiguskantsler: valitsus eraldas kirikutele raha põhiseaduse vastaselt

EELK soovib, et raha eraldamine oleks seadusega kooskõlas

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskopi Urmas Viilma sõnul annab Ülle Madise tänane selgitus vastuse küsimusele, miks juba detsembris langetatud otsust pole täitma asutud ning leping on endiselt poolte poolt alla kirjutamata ja hüvitis välja maksmata.

«Eesti Evangeelsel Luterlikul Kirikul ei ole mingit soovi saada riigilt raha ilma korrektse seadusliku aluseta. Meie soovime, et olukord laheneks ja Niguliste kiriku omandivaidlusele saaks lõpuks joone alla tõmmata. Selle küsimusega seoses on olnud õhus palju emotsioone, asjatut lahmimist ja sildistamisi, mis ei ole tulnud kasuks ei valitsusele ega kirikutele, kellel on õigus oma varade tagastamisele või nende kompenseerimisele,» ütles Viilma.

Peapiiskopi sõnul oleks EELK väga rõõmus, kui valitsus leiaks olukorrast väljapääsu, mis aitaks võimalikult kiiresti põhimõttelise hüvitamisotsuse ellu viia ja oleks sealjuures kooskõlas seadustega.