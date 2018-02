Vana arm ei roosteta: Aivar Riisalu astus taas Keskerakonda

Ühtlasi liitusid Keskerakonnaga peaministri büroo juhataja Tanel Kiik ning Kesklinna linnaosavanem Vladimir Svet.

Aivar Riisalu astus Keskerakonnast välja kolm aastat tagasi, misjärjel pandi leivad ühte kappi hoopis Isamaa ja Res Publica liiduga (IRL).

Toona ütles Riisalu, et otsuse põhjuseks oli tagasiside valijatelt, kes ütlesid, et ei saa teda enam valida, kuna nad ei jaga väärtusi, mida esindab Keskerakond. «Ega see otsus ei olnud lihtne. Olen olnud Keskerakonnas 18 aastat. Olin väga vastiku valiku ees, aga ma otsustasin lõpuks seda siiski teha,» selgitas Riisalu siis.

Eelmise aasta märtsis teatas Riisalu TV3 «Seitsmestes uudistes», et IRL ei kuula enam oma liikmeid ning on kapseldunud kitsasse maailma. «Neid ei huvita reiting ja neil on silme ees vaid oma võimu säilitamine. Kinnitan, et IRL teeb kõik selleks, et poliitiliselt kaardilt kaduda,» ütles Riisalu toona.

Riisalu oli aastatel 1993-1996 Eesti Maarahva Ühenduse liige ning kuulus 1996. kuni 2014. aastani Keskerakonda. 7. septembril 2014 astus ta Keskerakonnast välja ja teatas 8. septembril oma liitumisest Isamaa ja Res Publica Liiduga.

Uuesti Keskerakonda naasenud Riisalu sõnas, et miski pole parem kui unustatud vana. «Kunagi lahkusin, sest närvisüsteem ja põhimõtted ei pidanud tollel hetkel erakonnas toimuvaga vastu. Samas olen Keskerakonnale kogu aeg kaasa elanud, sest ühiskonnas on vaja tasakaalu ja seisu, kus iga päev tööl käiv inimene – olgu ta õpetaja, päästja, riigiametnik, kassapidaja – saaks normaalselt hakkama. Oma poliitilistel eksirännakutel olen mõistnud, et Keskerakond on erakond, mis suudab kõige paremini esindada kõikide Eestimaa inimeste huvisid ja seda võimalikult laiapõhjaliselt,» rõhutas Riisalu.

Ta selgitas, et tema kui ettevõtja jaoks on oluline tugeva keskklassi tekkimine, mille eest Keskerakond ka seisab «Ettevõtjana soovin, et ühiskonna liikmed saaksin mu teenuseid ja kaupu ka tarbida. Õnnelik saab olla tegelikult ju vaid siis, kui seda on ka teised me ümber,» leidis abilinnapea, kelle sõnul pole Eesti praegusel poliitilisel maastikul Keskerakonnale alternatiivi. Riisalu tõi välja ka selle, et Keskerakond kõnetab ainsana kõiki Eestimaal elavaid rahvaid ning see on sisemise julgeoleku ja stabiilsuse jaoks oluline. «Lisaks sellele on Keskerakond alati aru saanud riigikaitse tähtsusest, toetab kaitsekulutusi 2% SKPst, kuulumist NATOsse ning pole rääkinud ajateenistuse kaotamisest,» rääkis Kaitseliidu liige Riisalu.

Erakonda astus ka peaministri büroo juht

Peaminister Jüri Ratase bürood juhtiv Tanel Kiik ütles, et on alati olnud õiglasema ja solidaarsema ühiskonna toetaja, kelle maailmavaadet iseloomustavad inimkeskne mõtteviis ja tasakaalukus. «Eesti Keskerakond on Jüri Ratase juhtimisel tõestanud, et seisab iga inimese ja hooliva riigi eest ning soovib siiralt Eestimaal elavaid kogukondasid ühendada. Minu eesmärk Keskerakonnaga liitudes on anda oma panus Eestit edasiviiva ja kestliku poliitika kujundamisse ning erakonna Riigikogu valimiste platvormi väljatöötamisse,» lausus peaministri büroo juhataja Tanel Kiik.