Värsked reitingud: Helme peab reaalseks EKRE möödumist Keskerakonnast, sotsid süüdistavad alkoholitootjate lobi

«Eesmärk on järele jõuda ja mööda minna,» kommenteeris EKRE esimees Mart Helme täna avaldatud populaarsusuuringut, kust selgus, et veebruaris toetas Keskerakonda 20,5 ning EKREt 17,1 protsenti küsitletutest. «Keskerakonna puhul on näha, et nende Eesti elektoraat on suhteliselt kõikuv ja täiesti võimalik, et kui erakond teeb teatud vigu, siis tekib rahvuslikku pettumust rohkem. On selge, et enne valimisi mängivad nad püsielektoraadi ehk venekeelse elektoraadi peale ja siis on täiesti võimalik, et mingi protsent nende Eesti elektoraadist tuleb meile ja meie läheme neist mööda,» täpsustas Helme.

Sotsidele on Helme sõnul kõige valusamalt mõjunud IRLi justiitsministri Urmas Reinsalu umbusaldamata jätmine. «Seal nende püsitoetaja, kes on väga selgelt maailmavaate toetaja, ilmselt pettus. Arvan, et aktsiisipoliitika on püsivama mõjuga, aga Reinsalu hääletus on mööduva mõjuga. Mingi osa sotside valijaid tuleb neile tagasi,» lausus Helme.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretär Kalvi Kõva ning erakonna esimees, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. FOTO: Mihkel Maripuu

Kõva: alkotootjate propaganda kahjustas SDE reitingut

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) peasekretär Kalvi Kõva leiab, et sotsiaaldemokraatide reitingut on negatiivselt mõjutanud alkoholitootjate käivitatud meediakampaania.

«Eks me teame, et sellesse perioodi jäi alkoholitootjate poolt kinnimakstud tõsine alkopropaganda meie suunal. Ehk siis nii nagu (SDE esimees) Jevgeni Ossinovskigi ütles, et alkoholitootjad võivad oma PR-tiimidele preemiaid maksta, sest see töö on vilja kandnud,» rääkis Kõva BNSile. «Alkoholiaktsiisi tõstmine, mida rahandusministeerium on teinud, on väga oskuslikult meie erakonnale kaela määritud ja see on tõenäoliselt ka seda reitingut mõjutanud,» lisas Kõva.

«Me teame, mis on teinud õpetajate palk, lasteaiaõpetajate palgad. Ehk tegelikult neid asju, mida sotsiaaldemokraadid on viimaste aastate jooksul muutnud, on väga palju,» ütles sotside peasekretär. «Siiralt loodan, et Eesti inimesed saavad sellest aru, et lapsed, meie õpetajad, kultuuritöötajad, sisejulgeoleku inimesed ja igapäevast palgatööd tegevad inimesed - nende elujärg on muutnud mõnevõrra rohkem elamisväärseks. Ja ma loodan siiralt, et see täiendav raha, mis nad palgapäeval on saanud, ei ole läinud alkoholi peale,» lisas Kõva.

Peasekretäri kinnitusel ei ole sotsiaaldemokraatide seas praegu teemaks esimehe vahetus. «Sotsiaaldemokraadid on meie tänase esimehe juhtimisel ja ka eelmise esimehe juhtimisel teinud väga palju positiivseid asju, mida me oleme lubanud teha. Meie jaoks tähtsad ja olulised teemad on kõik ju pildis,» kinnitas Kõva.

Seeder ei tähtsusta parteide reitingute igakuiseid kõikumisi

Helir-Valdor Seeder. FOTO: Elmo Riig

IRLi esimees Helir-Valdor Seeder ei tähtsusta erakondade reitingute igakuiseid kõikumisi ning soovitab keskenduda poliitikakujundamisele.

«Ma arvan, et õigem on lähtuda nendest asjadest, mis on praegu riigikogus menetluses, mis on Eesti riigis teravamad probleemid ja mis on võimalik valitsuskoalitsioonis reaalselt kokku leppida, et anda seal endast parim. Mitte niirvõrd lasta kõikuvatest reitingutest ennast häirida,» lisas IRLi esimees.