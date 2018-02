Kaks reitingut iseloomustavad sama asja

Kui vaadata viimaste valimiste tulemusi, siis on kahe uuringufirma reitingud siiski üsna sarnased tegeliku tulemusega. Näiteks 2017. aasta kohalikel valimistel erinesid Kantar Emori viimase hetke uuringu tulemused tegelikest 14 protsenti ning Turu-uuringute omad 20 protsenti. Kui arvestada vaid erakondi, kes volikogusse pääsesid, oli ebatäpsuste summa 11,5 protsenti Emoril ja 14,7 Turu-uuringutel.

Kahe uuringu erinevus tuleneb peamiselt metodoloogiast. Kantar Emor saab oma tulemused vaid veebiintervjuude põhjal, Turu-uuringud küsitleb inimesi nende kodus. Emor küsitleb vaid vanuserühma 18–74, Turu-uuringutel ealist piirangut pole. Emor ei arvesta üksikkandidaate, Turu-uuringud arvestab. Kantar Emor ei jäta reitingutesse sisse inimeste hulka, kes ei osanud vastata, Turu-uuringud aga jätab.

Selle pinnalt saabki öelda, et uuringud on erinevad ja muutused neis kajastuvad ajalise nihkega. Näiteks Turu-uuringute viimastes toetusreitingutes on näha mõnda muutust, mis kajastus Kantar Emori toetusreitingutes juba jaanuaris. Need on EKRE toetuse kasv ja sotsiaaldemokraatide oma kahanemine.

Samas näiteks on Keskerakonna toetus Turu-uuringute reitingutes sama mis oravaparteil, Kantar Emoril aga oluliselt väiksem. Kantar Emori uuringujuhi Aivar Voogi sõnul on see ka ajalooliselt nii olnud.

«Keskerakonna reiting on juba paar aastat olnud Turu-uuringute vahenduses kõrgem. Kui vaadata 2015. ja 2017. aasta valimisi, on nad alati mõõtnud toetust kõrgemale, kui see on valimistel olnud. See on metoodiline eripära,» sõnas Voog.

Politoloog Tõnis Saartsi sõnul annavad kaks uuringut kokku õige pildi. «Need küsitlused näitavad üldjoontes samu trende,» lausus ta.