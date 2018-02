Reformierakonna esimeheks pürgib üks kandidaat

«Reformierakonna esimeheks kandideerib Kaja Kallas. Üle-Eestilised juhatuse liikme kandidaadid on Arto Aas, Yoko Alender, Jüri Jaanson, Urmas Klaas, Eerik-Niiles Kross, Urmas Kruuse, Maris Lauri, Jürgen Ligi, Kristen Michal, Urmas Paet, Kalle Palling, Keit Pentus-Rosimannus, Hanno Pevkur, Taavi Rõivas, Imre Sooäär, Anne Sulling, Aivar Sõerd, Urve Tiidus, Madis Timpson, Maris Toomel, Mart Võrklaev,» seisab Reformierakonna pressiteates. Reformierakonna juhatuses on esimees ja 16 juhatuse liiget.

Esmakordselt valitakse Reformierakonna juhatusse ka regionaalsed kandidaadid. Põhja regiooni kandidaadid on Aleksandr Holst ja Laine Randjärv,Lõuna regiooni kandidaadid on Andrus Seeme ja Maido Ruusmann, Lääne regiooni kandidaat on Jaanus Ratas.