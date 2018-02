Graafik: sotside toetus langes viimase kaheksa aasta madalaimale tasemele

Pevkur: kas ja kui kaua on sotsid valmis sellist olukorda tolereerima?

Erakondade toetusnumbreid kommenteerinud suurima opositsioonierakonna Reformierakonna esimees Hanno Pevkur rõõmustas esmalt koduerakonna toetuse stabiilse tõusu üle. «Kui vaadata viimase kolme aasta läbilõiget, oleme 18-19 protsendilt tõusnud 27-28 protsendi peale. See on stabiilne usalduse kasv viimase kolme aasta jooksul,» kommenteeris Pevkur.

Sotside ja IRLi madala toetuse põhjused seisnevad Pevkuri hinnangul põhiväärtustest kaugenemises. «Sotsidel küll kindlasti selline pimesi alkoholi aktsiisipoliitika eest seismine, mis on osutunud selgelt valeks ja samamoodi ka Reinsalu juhtumis sotsid ei suutnud oma põhiväärtustele truuks jääda,» selgitas Pevkur.

Mis järeldusi peaks tegema Jevgeni Ossinovski? «Esimene järeldus on see, et tehti viga. Ja neid vigu on tehtud mitu. Tegelikult on see küsimus sotsiaaldemokraatidele: kas ja kui kaua nad on valmis sellist olukorda tolereerima, kus nad on pika aja vaates siin 20% oma populaarsuselt kukkunud nelja aasta jooksul.»

«Eks see kindlasti tekitab sotside sees küsimusi, kas Ossinovski on õige mees viimaks sotse riigikogu valimistele?» - Hanno Pevkur.

Pevkuri arvates peaks sotsid saama esmalt selgust oma poliitikas ja põhiväärtustes. «Kui poliitika ja põhiväärtused on selged, siis loomulikult tuleb ka leida see inimene, kes neid väärtuseid edasi kannab. Kas see on Ossinovski või keegi teine, seda saavad ja peavad otsustama sotsid ise.»