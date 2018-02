Kanepiaktivist plaanib luua otsedemokraatia erakonda

Enne seda tuleb kokku saada erakonna registreerimiseks vajalikud 500 inimest. «Tegu on uudse ja unikaalse eksperimendiga,» ütleb Loho kokkuvõtlikult.

Algatusgrupi loojateks on kolm noort meest: pikkaaegne aktivist Elver Loho, filosoofiahuviline tööstustehnika müügimees ja kolme lapse isa Oskar-Aleksander Lesment ning äsja isaks saanud IT-ettevõtja Erik Kesa. «Meie sihiks on luua Eestisse täiesti unikaalne erakond, mille eesmärgiks ei ole rahva eest otsustamine, vaid rahva otsuste esindamine,» selgitab Loho.

Algatuse põhiideeks on tuua rahva hääl riigikogu suurde saali senisest kõlavamalt. «Meie erakonna fraktsioon riigikogus ei hakka hääletusnuppu vajutama erakonna tagatoa ega sponsorite juhiste järgi, vaid igas riigikogu ette jõudvas küsimuses hääletavad otsedemokraadid vastava rahvahääletuse tulemuse järgi ja see rahvahääletus leiab aset otsedemokraatide loodaval digitaalsel platvormil, kuhu saab sisse logida Eesti digitaalse isikutunnistusega: ID-kaart ja Mobiil-ID,» selgitab Loho.

Ta nendib, et senised riigi poolt pakutavad otsedemokraatia võimalused nagu rahvaalgatus.ee ei tööta piisavalt hästi. «Näiteks mina kogusin juba aastal 2016 rahvaalgatus.ee portaalis vajalikud 1000+ digiallkirja algatusele, mis taotles Eestis kanepikasvatuse lubamist ekspordiks, et toota Euroopa ravimitööstusele toorainet, aga riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas, et nemad ei soovi seda teemat isegi ära kuulata,» meenutab ta.