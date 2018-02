Margus Tsahkna siirdub tõenäoliselt erasektorisse

«Minu rind on haavleid täis, nagu ühel poliitilisel hundil ikka ning väga suure tõenäosusega näevad inimesed mind 2019. aastal erasektoris. Väga suure tõenäosusega mind uues riigikogus ei näe. Mina uut parteid tegema ei hakka. Aga ma loodan, et on hulk inimesi, kes panevad olemasolevad erakonnad nii tegutsema, et tekiks valimisdebatt, mis annaks suurema ja kaugema sihi Eesti riigile,» ütles Tsahkna ERR-ile antud usutluses.