Keskerakondlasest riigikogulane linnameedias: orjalik Eesti teenib uut suverääni USA-d

Seepeale vastas Velman, et ta ei oota juba ammu pädevatelt asutustelt või ametlikult volitatud poliitikutelt nn kainet pilku rahvusvahelisele olukorrale. «Kahjuks elame me sõjaka diletantismi ajastul, mis on tingitud orjalikust soovist teenida uut suverääni, milleks on Ameerika Ühendriigid. Ma isiklikult ei kuulu nende hulka, kes elavad pidevas hirmus, et Venemaa tungib Eestile kallale. Vastupidi, ma arvan, et sellise hirmu üleskütmine viib naaberriigiga lõplikult normaalsete suhete läbilõikamisele, sh majanduslike suhete, mis omakorda langetab meie sündivuse näitajaid ja viib lõpuks riigi füüsilisi kaotamiseni,» vahendab ERR Velmani venekeelset sõnavõttu.