IRLi Ida-Viru piirkonna esimeheks valiti Tiit Salvan

IRLi Ida-Viru piirkonna esindajad erakonna volikogus on Kaja Kreisman, Joel Guljavin, Janek Raik ja Inno Naur. Piirkonna revisjonikomisjoni liikmeteks on Meelis Goldberg, Ilme Talistu ja Jüri Utt.

«Peale haldusreformi on omavalitsuste arv Ida-Virumaal oluliselt väiksem ning sellevõrra on omavalitsustes tegutsevatel IRLi liikmetel palju enam suutlikkust oma ideid ja tahet ellu viia: meie inimesed on koondunud ning tunda on värsket hingamist ja head teotahet. Usun, et suudame senisest paremini valijatele oma eesmärke selgitada ning tuua linnadesse-valdadesse rohkem isamaalist jõudu ja ellusuhtumist,» kommenteeris uus piirkonna juht Tiit Salvan.