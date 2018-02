Riigikogu seadustab kohalikele omavalitsustele tekitatud krimikahjude sissenõudmise

«Kehtiva õiguse kohaselt on võimalik, et omavalitsused ei esita kriminaalmenetluses kahjunõuet, kuigi omavalitsusele on kas korruptsiooni või ka näiteks vargusega tekitatud otsene kahju. See on aga lubamatu, et omavalitsus või ka riigiasutus jätab avaliku kahjunõude esitamata öeldes näiteks, et nemad pole kahju kannatanud, kuigi kriminaalmenetluses on see tuvastatud,» selgitas Reformierakonna esimees Hanno Pevkur pressiesindaja vahendusel.