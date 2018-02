Pevkur: Keskerakond soovib Eesti tagasi nõukogude aega viia

«Nagu me viimaste nädalate reitingutest näeme, on Reformierakonna reiting jätkuvalt kasvava trendiga ja valitsuse populaarsus langeb. Ühe suurima põhjusena lisaks igapäevastele vigadele paistab üha enam, et Keskerakonna soov on viia Eesti tagasi minevikku, isegi võiks öelda karmimalt – nõukogude aega,» ütles Pevkur Reformierakonna Tallinna piirkonna üldkogu eel.