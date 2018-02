​Riigikogu liikmed moodustasid Eesti-Rumeenia parlamendirühma

Parlamendirühma eesmärgiks on arendada Eesti ja Rumeenia parlamentide vahelist suhtlust. Kahe riigi esindajate omavaheline suhtlus on seni toimunud Euroopa Liidu, NATO ja Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee kaudu, kuid parlamentide tasemel kahe maa vahel tihedamat suhtlust ei ole.

«Eesti ja Rumeenia suhted on head, kuid need saavad olla veelgi paremad. Just seepärast peame oluliseks ka parlamendirühma kokkukutsumist,» ütles Trei.