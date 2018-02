Valitsus arutab liiklusrikkumiste trahvide sidumist sissetulekuga

Eelnõu suurimaks muudatuseks on raskemate liikluskuritegude korral trahviühiku sidumine süüdlase sissetulekuga. Seni kehtib fikseeritud suurusel põhinev rahatrahvisüsteem, mis tähendab, et sarnastel asjaoludel teo toime pannud inimesi karistatakse samasuguses suuruses rahatrahviga. Eelnõu seletuskirja kohaselt mõjutab see aga erineva sissetulekuga inimesi erinevalt ja nii on ka karistustundlikkus sellest tulenevalt erinev.

Kiirmenetluses kohaldatavat rahatrahvi on plaanis vähendada kolmandiku võrra. Kiirmenetluse eelduseks on see, et inimene ise on sellega nõus ja loobub võimalusest esitada vastulause. Eelnõu seletuskirja kohaselt võiks riik sellistel juhtudel omalt poolt vastu tulla ning vähendada karistuse kohaldamisel kiirmenetluse rahatrahvi.