Ratas: PBK ei ole levitanud pahatahtlikku väärinformatsiooni

Ratas ütles reformierakondlaste arupärimistele vastates, et ei ole kogenud, et PBK oleks valitsuse sõnumeid kuidagi moonutanud või levitanud väärinformatsiooni.



«Pervõi Baltiiski Kanal on vabariigi valitsuse pressikonverentsidel olnud akrediteeritud juba 2012. aastast. Minu teada on nad käinud seal alates 2002. aastast. Kanalile on andnud intervjuusid nii varasemad kui ka ametisolevad valitsuse liikmed. Isiklikult ei ole kogenud, et minu sõnumid või valitsuse seisukohad pressikonverentsidel oleks teadlikult väänatud või et oleks levitatud pahatahtlikku väärinformatsiooni,» lausus Ratas.



«Seal toimub parteiline propaganda, lõhede süvendamine, elanikkonna desinformeerimine. Te tegelt teate seda, aga see on teie partei huvides. Jätkuvalt eitate oma rolli Tallinna linna juhtimises. Jätkuvalt väidate, et teil puuduks võimalus lõpetada Keskerakonna juhtimisel Tallinna maksumaksja raha raiskamine PBK-s,» küsis Arto Aas (RE).



Peaminister vastas talle, et tema «põimküsimus paneb väljakutse ette, kuidas vastata,» ning et küsimus kätkeb endast kogu halva emotsiooni PBK suhtes. «See sama kanal on suhelnud riigiga, minu teada 2002. aastast,» ütles Ratas. «Miks see varem probleem ei ole olnud? PBK on teinud intervjuusid seoses Eesti eesistumisega. See on õige suund.»



Vabaerakondlane Andres Herkel ütles, et Keskerakonna liikmete poolt saateaja tellimine on sisuliselt avalik raha vargus erakonna huvides ja küsis, kuidas Ratas sellesse suhtub.



«Avalik vargus on üheselt taunitav. Kui teie ütlete, et keegi kohalik omavalitsus on tegelenud avaliku varguse raames, siis tuleb sellest teavitada vastavaid ametiasutusi. Ma ei toeta avalikku vargust. Mina arvan, et meil on Eesti riigis pädevad uurimisasutused, kes seda peavad uurima,» nentis Ratas.