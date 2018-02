Välisminister Paeti kriitikast: Sudaaniga suhete sõlmimise algatasid sa ise

«Eesti valitsus otsustas diplomaatilised suhted Sudaaniga sõlmida juba 2005. aastal, olgugi et Darfuri kriis oli selleks ajaks juba rahvusvahelise üldsuse tähelepanu all. Meenutan, et vastava otsuse tõi toona valitsusse välisminister Urmas Paet,» ütles Mikser.

Ta lisas, et diplomaatiliste suhete sõlmimine riikide vahel, kes üksteist juba vastastikku tunnustavad, on igati loomulik. Nii on Sudaaniga diplomaatilised suhted pea kõigil ÜRO liikmesriikidel. Sudaani pealinnas Hartumis asub arvukas diplomaatiline korpus, meie piirkonnast on saatkondade tasemel esindatud Rootsi ja Norra, lisas minister.