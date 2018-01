Staažikas reformierakondlane liitus EKREga

«Pärast viimaseid kohalikke valimisi värvus Võru maakonna kaart veripunaseks nii avalikul kui varjatul kujul,» selgitas Kaver EKREga liitumise tagamaid, toonitades, et on tõsiselt mures Võru linna tuleviku pärast.

Kaver märkis pressiteate vahendusel, et sotsiaaldemokraadid on nii Eestis kui ka Euroopas ühed suuremad massilise immigratsiooni toetajad, mistõttu on vaja sellele vastu astuda. «EKRE on erakond, kes suudab sellele lainele piiri panna,» sõnas Kaver.