Annely Akkermann astus IRList välja

«Ma ei tea, kuidas see juhtus, et IRL, kes varem toetas lihtsat ja arusaadavat maksusüsteemi, lõi süsteemi, millest madala ja keskmise palgaga inimene kuidagi aru ei saa ning mis kõigi eelduste kohaselt toob kaasa tulumaksu juurdemaksed 2019. aastal, mis ilmselgelt tekitavad probleeme sihtrühmale,» kirjutas ta.

«Ma ei saa ka aru, kuidas konservatiivne erakond IRL saab öelda, et ärme säästa, kulutame raha täna ja kohe,» tõi Akkemann välja Helir-Valdor Seederi esitatud II pensionisamba vabatahtlikkuse idee. «Tõsi, pensionifondide tootlikkus on madal, aga see on teine problemaatika, propageerida säästmisest loobumist on lapse pesuveega välja viskamine,» kirjutas Akkermann.