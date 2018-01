Ott Lumi: kui küsimus on põhiväärtustes, on toetuse langus või tõus kiire tulema

Postimehe avaldatud värsketest erakondade reitingutest selgub, et valijate summaarne toetus kolmele valitsusparteile on kahanenud 36 protsendini – see on pea sama väike kui opositsioonis oleval Reformierakonnal üksinda. Nii väike oli poolehoid koalitsioonile viimati 2013. aasta lõpus, paar kuud enne valitsuse vahetumist.

Ott Lumi ütles Postimehele erakondade reitinguid kommenteerides, et selle nädala jooksul, mil uuring viidi läbi, oli meedia tähelepanu all nn «kanakarja skandaal», mis võis mõnevõrra reitinguid mõjutada.

«Reformierakonna meedia töö viimastel nädalatel on olnud tervikuna väga tõhus. Nad on väga oskuslikult valitsuse poliitika väärnähud, nagu halvasti kommunikeeritud maksureform ja Läti alkoralli, suutnud päevavalgele tuua. Nende inimesed on olnud laialdaselt pildis teravate kommentaaride ja positiivsete sõnumitega. Kui me vaatame Keskerakonna toetust, siis on see olnud madalseisus juba alates detsembrist, mil algasid valitsuse raskused oma poliitikate seletamisel,» selgitas Lumi.

Huvitav fenomen on Lumi arvates see, et justiitsminister Urmas Reinsalu skandaali ajal tekkinud ühiskonna ideoloogiline polariseerumine toimis positiivselt ainult EKRE suunal. «Samas nad olid ka ainus poliitiline jõud, kes olid selles väärtuskonfliktis esil väga selgete seisukohtadega, lisaks Reformierakonnale. IRLi ja sotside väga segane kommunikatsioon selle kriisi ajal on ka põhjuseks nende nii järsule langusele. Seekordsed reitingud meenutavad seega selgelt , et, kui küsimus on põhiväärtustes, siis on langus või tõus kiire tulema,» märkis Lumi.

«Põhimõtteliselt on huvitav jälgida edaspidistes reitingutes esiteks seda, kas Keskerakonna madalseis kestab edasi või suudetakse Reformierakonnale vastandudes end uuesti kehtestada,» ütles Lumi.

Teiseks tasub tema arvates jälgida, kas EKRE suudab oma reitingut hoida ja kasvatada.