Pevkur: Keskerakonna juhitava eksperimentaalvalitsuse aeg on läbi

Nimelt selgus Postimehe avaldatud värskeimatest erakondade toetusnumbritest, et valijate summaarne toetus kolmele valitsusparteile on kahanenud 36 protsendini – see on pea sama väike kui opositsioonis oleval Reformierakonnal üksinda. Nii väike oli poolehoid koalitsioonile viimati 2013. aasta lõpus, paar kuud enne valitsuse vahetumist.

«Valitsusse minnes või seal olles ei saa maha müüa oma väärtusi.»

«Isegi kui uue valitsuse ametisse asudes oli kerge positiivne ootusärevus, siis tänaseks on kõigile selge, et Eesti riiki juhib seltskond, kelle tegevuse tagajärjel oleme saanud tohutu maksusegaduse ning viimaste aastate suurima inflatsiooni. Sellega on kaasnenud töötavate pensionäride ja edasipüüdlike inimeste karistamine, viinaralli ning valitsuse suure suuga inimestele lubatud lisaeurode riigieelarvesse kühveldamine läbi gaasi, kütuse, toidu ja muu hinnatõusu. Samuti näeme, et maksumaksja raha eest nuumatakse kremlimeelset telekanalit PBK. Ehk oleme saanud valitsuselt halba juhtimist ja nüüd väljendub see ka rahva hinnangus, sest mõistmise aeg on möödas,» kommenteeris Pevkur.

Kõrget toetust Reformierakonnale peab Pevkur tunnustuseks. Ühtlasi toonitas Pevkur, et Reformierakond on väga tähelepanelik ning nõudlik opositsiooniliider ning valmistumas täie pühendumisega riigikogu valimisteks. Esimese ja peamise lubadusena tuuakse valijatele plaan tagasi tuua lihtne ja selge maksusüsteem.

Keskerakonna esimehe, peaminister Jüri Ratase sõnul näitab madal reiting seda, et valitsus pole suutnud oma suuri reforme piisavalt veenvalt inimestele selgitada ning edaspidi tuleb selle nimel tõsiselt pingutada.

Vabaerakonna esimees Talvik: Reformierakonna toetuse tõus näitab müstilist ootust erakonna uue juhi osas

Vabaerakonna toetus langes 5,9 protsendipunktilt 5,4 protsendipunktile.

Vabaerakonna esimees ja Riigikogu liige Artur Talvik näeb pisikeses languses stabiilsust. Ta sõnas, et erakond on tulnud künnise peale ja nüüd seisab seal. «See stabiilsus on hea ja nüüd on küsimus, kuidas edasi minna,» ütles Talvik.

Reformierakonna ülisuurt tõusu 27,8 protsendipunktilt 34,2 protsendile nimetas Talvik anomaaliaks. «Kui naeratuse kauge kaja efekt mööda läheb, siis Reformierakonna anomaalia normaliseerub ja meie reiting tõuseb,» ütles ta. Vabaerakonna juhi sõnul näitavad paljud uuringud, et Reformierakonna ja Vabaerakonna valijate osas on suur kattuvus.

Talviku sõnul näitab oravapartei toetuse tõus müstilist ootust erakonna uue juhi osas.

«See on vaid ootus, ühtegi tegu pole ju tehtud,» lausus Talvik. Sarnane ootusmöll oli Reformierakonnal Talviku sõnul ka eelmise erakonna juhi vahetumise ajal.

Vabaerakonna toetuse languse taga näeb Talvik otsust mitte minna erakonnana kohalike omavalitsuste valimistele. «Me ei rääkinud piisavalt kõva häälega, miks me ei osalenud erakonnana,» ütles ta. Talvik meenutas, et otsuse taga oli põhimõte, et kohalik võim peaks jääma kohalikele ning valimisliidud võiksid olla need, kes kohalikku võimu kannavad.

Talviku sõnul oli erakond toetuse langusega arvestanud. Küll aga ei osatud arvata, et see langus võib nii suur olla.