Eurosaadik Urmas Paet: sellise kehva toetusega valitsus ei esinda adekvaatselt inimeste poliitilisi eelistusi

Vikerraadio «Rahva teenrid»: koalitsiooni toetuse languse taga on maksupoliitika

Saates osalenud Postimehe välisuudistetoimetuse juhataja Evelyn Kaldoja tõi valitsuse toetuse languse põhjustena välja tulumaksupoliitika ja alkoholiaktiisi, vahendab ERRi uudisteportaal.

Teine saatekülaline Peeter Helme märkis, et üheks valitsuse reitingu languse põhjuseks võib olla asjaolu, et erakonnad, kes väidavad end võitlevat ühiskonna solidaarsuse eest, on seda solidaarsust just lammutanud. «Ka neil, kes on tulumaksureformi osas võitjad, on lähedasi, kelle seas on kaotajaid ja see tekitab paksu verd inimeste seas,» sõnas Helme.

Saatejuht Mirko Ojakivi tõi välja, et kui võtta näiteks lapsevanema positsioonilt, kelle laps käib lasteaias, siis aasta algusest tõusis miinimumpalk, kuid kasvasid ka lasteaiaarved ning ka poes ja bensiinijaamas hinnad kerkivad.

«Hea küll, sa võidad 20, 30 või 40 eurot, aga kui kuu lõpuks on see raha sinult ikka ära läinud, see on ära võetud läbi maksupoliitika ja erinevate arvete, siis arvan, et sa ikkagi mõtled, et mis kasu mul sellest oli,» selgitas ta.