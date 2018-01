Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles teisipäeval Haapsalus Lääne Elule , et

Korb märkis, et Keskerakond lubab teoks teha erakorralise pensionitõusu. Selle suurus oleks peasekretäri sõnul umbes 100 eurot ja see saaks teoks 2019. või 2020. aastal.

Enamikule pensionäridest tähendaks igakuine 100 euro lisamine ligi 25-protsendilist pensionitõusu. Viimastel aastatel on vanaduspension kasvanud viis kuni kuus protsenti aastas.

Korb kinnitas, et erakorralise pensionitõusu lubadus on praegu partei poolt veel ametlikult kinnitamata.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid kinnitas ERR-ile , et tegemist on programmitoimkonna poolt paika pandud seisukohaga.

Rahandusministeeriumi andmeil on keskmine vanaduspension praegu 416 eurot, aprillis peaks see kasvama 6,3 protsenti ehk 442 euroni. Eestis on pisut üle 300 000 vanaduspensionäri, mistõttu 100-eurone erakorraline pensionitõus tähendab vähemalt 360 miljonit eurost kulu aastas. Selle aasta riigieelarves kulub pensionitele ja sotsiaaltoetustele üle kolme miljardi euro.