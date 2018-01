Karilaid: kui koostöö sujub, võib Ivanova ka Keskerakonda naasta

«Kui koostöö sujub, kui kogu poliitiline meeskond saab aru, mida me valitsuses teeme. Kui me suudame seal ühiselt tõlgendada ka positiivseid asju. Tulla välja sellisest destruktiivsest hoiakust ja negatiivsetest sundmõtetest, siis loomulikult - sellistel inimestel on võimalik tulla ja kandideerida Keskerakonna ridades. Samasugune võimalus positiivse koostöö korral on ka Olga Ivanoval,» rääkis Karilaid ERRile.